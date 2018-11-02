Ещё
Семь путепроводов ждет капитальный ремонт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семь путепроводов ждет капитальный ремонт 

Mos.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Mos.ru
Проекты уже согласовала Москомэкспертиза.
Семь путепроводов в столице капитально отремонтируют. Проектная документация получила положительные заключения Москомэкспертизы, рассказал глава ведомства Валерий Леонов.
«Для улучшения дорожной ситуации большое внимание уделяется как возведению новых транспортных объектов, так и реконструкции существующей дорожной инфраструктуры, в том числе искусственных сооружений. В 2018 году специалисты Москомэкспертизы выдали семь положительных заключений на проведение капитального ремонта путепроводов», — завил он.
Шесть объектов, которые ждет ремонт, находятся в Западном административном округе. Это Багратионовский, Кунцевский, Липецкий, Мосфильмовский, Парковый и Пионерский путепроводы. Еще один — Беломорский — располагается на северо-западе Москвы.
Во время капитального ремонта очистят бетонные поверхности опор путепроводов, разберут разрушенный бетон, восстановят геометрию разобранных участков. А там, где это необходимо, обновят мостовое полотно, заменят деформационные швы и восстановят ограждение лестничных сходов.
В столице постоянно модернизируют существующие путепроводы. Например, многие из них реконструировали для запуска движения по Московскому центральному кольцу (Можайский, Ленинградский, Сусоколовский, Звенигородский, Коптевский, Богородский). Также строят новые — до 2021 года появятся еще шесть путепроводов через пути Московской железной дороги.
Mos.ru: последние новости
Станцию «Беломорская» Замоскворецкой линии построят до конца 2018 года Клад в центре Москвы: на Софийской набережной нашли 135 старинных монет По просьбам жителей: в Строгине отменили строительство ТПУ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новейшие зенитные комплексы РФ в Сирии оказались провальными875
Россиян предложили лишить пенсии, аресты в Уфе и другие события дня95
«Ты чего, ему не дала? Что он такой дерганый?»120
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе369
Еще одна страна задумалась о санкциях против Украины408
Видео
01:27
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы
Происшествия Криминал
03:03
Существованию Московского патриархата на Украине пришел конец
В мире Украина
00:30
Уставшие от шума супруги спилили качели под окнами
Происшествия Другое
00:58
Вслед за Фриске: рак лишил Орлову еще одной подруги
Шоу-бизнес Статьи
02:00
Буйство украинских расистов в метро Рима попало на видео
Происшествия В мире
00:55
«Выполнили обязательства перед пострадавшими в Керчи»
Происшествия Статьи
01:14
Украинский дрон-камикадзе попал на видео
Армия Оружие
01:19
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе
Происшествия
07:10
Пока вы спали: Послание Путина миру
Общество
01:00
Московское метро объявило о реформе
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение