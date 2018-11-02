Семь путепроводов ждет капитальный ремонт

Проекты уже согласовала Москомэкспертиза.

Семь путепроводов в столице капитально отремонтируют. Проектная документация получила положительные заключения Москомэкспертизы, рассказал глава ведомства Валерий Леонов

«Для улучшения дорожной ситуации большое внимание уделяется как возведению новых транспортных объектов, так и реконструкции существующей дорожной инфраструктуры, в том числе искусственных сооружений. В 2018 году специалисты Москомэкспертизы выдали семь положительных заключений на проведение капитального ремонта путепроводов», — завил он.

Шесть объектов, которые ждет ремонт, находятся в Западном административном округе. Это Багратионовский, Кунцевский, Липецкий, Мосфильмовский, Парковый и Пионерский путепроводы. Еще один — Беломорский — располагается на северо-западе Москвы.

Во время капитального ремонта очистят бетонные поверхности опор путепроводов, разберут разрушенный бетон, восстановят геометрию разобранных участков. А там, где это необходимо, обновят мостовое полотно, заменят деформационные швы и восстановят ограждение лестничных сходов.

В столице постоянно модернизируют существующие путепроводы. Например, многие из них реконструировали для запуска движения по Московскому центральному кольцу (Можайский, Ленинградский, Сусоколовский, Звенигородский, Коптевский, Богородский). Также строят новые — до 2021 года появятся еще шесть путепроводов через пути Московской железной дороги.