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Мэр порадует велосипедистов
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Мэр Москвы порадует велосипедистов 

Мослента + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги сезона велопроката в Москве. В этом году был установлен рекорд, написал градоначальник в своем Twitter.
Собянин отметил, что с 26 апреля по 31 октября горожане и гости города совершили 4,25 миллиона поездок, что в 1,8 раз больше, чем в 2017 году.
«Нас постоянно просят увеличить количество велосипедов и точек проката, в следующем сезоне так и сделаем», — добавил мэр.
Раннее в департаменте транспорта столицы прогнозировали, что в 2018 году пользователи велопроката совершат три миллиона поездок. Кроме того, ведомство в пилотном режиме проекты по аренде самокатов и велосипедов без станций проката.
Шестой сезон велопроката открылся в Москве 26 апреля. Пользователям были доступны 4120 велосипедов.
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