Ещё
Мемориальную доску Задорнову открыли в МАИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мемориальную доску Михаилу Задорнову открыли в МАИ 

Москва24 2 часа назад
Фото: ТАСС
Памятную доску выпускнику Московского авиационного института (МАИ) писателю-сатирику Михаилу Задорнову открыли на территории вуза.
"То, что мы открываем эту мемориальную доску в канун Дня народного единства — это символично. Он многое сделал для истинного духовного культурного единства нашей страны", — заявил на церемонии открытия доски министр культуры РФ Владимир Мединский, передает Агентство "Москва".
Бронзовую памятную доску изготовили скульпторы Денис Стритович и Тимур Юрченко по инициативе Российского военно-исторического общества. Имя писателя-сатирика увековечено на здании №2 "Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки".
15 ноября 2017 года сатирика Михаила Задорнова похоронили в Латвии на кладбище Яундубулты. На похоронах были его родственники и близкие друзья.
Когда автомобиль выезжал с территории собора Александра Невского, где проходило отпевание, его окружили поклонники писателя. Они проводили артиста долгими аплодисментами.
Михаил Задорнов скончался 10 ноября в возрасте 69 лет после тяжелой и продолжительной болезни — он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
Свою первую интермедию для других артистов Задорнов написал в 1975 году. Позже он начал выступать с собственными концертными программами. С начала 1990-х сатирик являлся участником юмористических телепередач "Аншлаг" и "Смехопанорама".
Задорнов также написал несколько пьес и выступил в роли режиссера и сценариста документально-исторических фильмов "Рюрик. Потерянная быль", "Вещий Олег. Обретенная быль" и "Аркаим — стоящий у солнца".
Москва24: последние новости
Маршруты наземного транспорта Москвы изменятся 7 ноября Мавзолей Ленина закроют 7 ноября Станция "Беломорская" снизит загрузку "Речного вокзала" в 2,5 раза
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о санкциях против Украины263
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе348
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы163
В США подтвердили возможность ударить по РФ из Европы66
Генерал МВД ответил на вопрос об интиме в органах80
Видео
01:27
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы
Происшествия Криминал
03:03
Существованию Московского патриархата на Украине пришел конец
В мире Украина
00:30
Уставшие от шума супруги спилили качели под окнами
Происшествия В мире
00:58
Вслед за Фриске: рак лишил Орлову еще одной подруги
Шоу-бизнес Статьи
01:14
Украинский дрон-камикадзе попал на видео
Армия Оружие
01:19
Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе
Происшествия
07:10
Пока вы спали: Послание Путина миру
Общество
01:00
Московское метро объявило о реформе
Новости Москвы
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение