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Маршруты наземного транспорта изменятся из-за шествия
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Маршруты наземного транспорта Москвы изменятся 7 ноября 

Москва24 + ещё 4 2 часа назад
Фото: Москва24
Наземный транспорт столицы изменит маршруты следования 7 ноября в связи с проведением шествия и митинга в Пресненском районе столицы, говорится на сайте Мосгортранса.
"В связи с проведением шествия на улице Заморенова и митинга на площади Краснопресненская Застава 7 ноября 2018 года изменяются маршруты наземного транспорта", — говорится в сообщении.
С 15:20 до окончания мероприятий троллейбус номер 35 будут следовать от улицы Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода, 66 троллейбус будет следовать от станции метро "Филевский парк" до Белорусского вокзала.
В эти же часы автобусы номер 39 будут следовать при движении к улице Расплетина — по улице Красная Пресня; номер 69 — от станции метро "Краснопресненская" — по улице Красная Пресня; номер 152 — от Филевского бульвара до остановки "Улица Анны Северьяновой" с разворотом через улицу 1905 года, улице Мантулинская и улицу Сергея Макеева.
Как отмечается, с 19:00 до окончания мероприятий автобусы 12, 64, 243, 850, 869, "м6", "т18", "т79", и троллейбус 54 могут следовать с увеличенными интервалами.
Ранее сообщалось, что Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей на один день 7 ноября. Ограничение вводится из-за проведения на Красной площади торжественного марша, посвященного 77-й годовщине военного парада 1941 года.
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