В столице опробуют «умные» датчики шума

В Москве протестируют «умные» датчики измерения уровня шума

Систему "умных" датчиков для измерения уровня шума протестируют на трех строительных объектах в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

По информации ведомства, работу новой системы автоматизированного измерения уровня шума проверят на трех объектах, в числе которых — жилой комплекс с подземной автостоянкой и детским дошкольным учреждением на 150 мест на Мантулинской улице в центре Москвы , многофункциональный комплекс с подземным гаражом в проезде Серебрякова в СВАО, а также многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой на улице Федора Полетаева на юго-востоке столицы.

Как рассказал Агентству "Москва" представитель проекта по апробации "умных" датчиков, новая система призвана решить проблему громких звуков на строительных объектах. Проект реализуется при участии столичного департамента информационных технологий, Мосгосстройнадзора и департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Система позволяет проводить постоянный мониторинг уровня шума, фиксировать его превышение над установленными параметрами, вести запись, анализировать характеристики сигнала", — уточнил собеседник агентства.

Информация с датчиков, установленных рядом со строящимися объектами, передается в центр обработки данных и в надзорно-контрольные органы, причем с 07:00 до 23:00 за уровнем шума следит Мосгосстройнадзор, а с 23:00 до 07:00 — департамент природопользования, отметил представитель проекта. По его словам, приборы уже зафиксировали ряд случаев превышения нормы. Если эксперимент пройдет успешно, новую систему могут рекомендовать к использованию и на других столичных объектах.

Ранее начальник Мосгосстройнадзора Наталия Киселева сообщила, что в 2018 году число жалоб на шум от строек в Москве снизилось более чем на 30%. Эту положительную тенденцию в Мосгосстройнадзоре объяснили тем, что специалисты ведомства провели профилактические работы со строительными организациями.