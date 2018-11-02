Названы любимые месяцы московских молодоженов

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Свыше 66 тысяч московских пар поженились с января по сентябрь 

Москва24 + ещё 7 4 часа назад
Фото: depositphotos/Shebeko
Более 66 тысяч браков было заключено в столице за первые девять месяцев 2018 года. Таковы данные управления ЗАГС, опубликованные в Едином хранилище данных городского правительства, передает Агентство "Москва".
"С января по сентябрь зарегистрировано 66 тысяч 168 браков", — сказано в сообщении. Примечательно, что больше всего пар поженились в августе и сентябре. На эти месяцы приходится 12 076 и 10 142 заключенных браков соответственно.
Уточняется, что за указанный период свадьбу с иностранцами в Москве сыграли более 12 тысяч раз. А вот разводов за девять месяцев было около 34 тысяч.
В конце октября столичное управление ЗАГС огласило самые популярные имена, которыми жители города называли новорожденных. Родители девочек чаще останавливали свой выбор на Софии, Марии и Анне. Среди мальчиков лидерами оказались Александр, Максим и Михаил.
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