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Т. Журавлева переназначена на должность заместителя префекта ЮЗАО
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Т. Журавлева переназначена на должность заместителя префекта ЮЗАО 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин переназначил Татьяну Журавлеву на должность заместителя префекта — руководителя контрактной службы ЮЗАО. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра города.
«В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Т. Журавлеву на должность заместителя префекта — руководителя контрактной службы Юго-Западного административного округа Москвы», — говорится в распоряжении.
В документе уточняется, что с Т. Журавлевой заключен служебный контракт сроком на три года, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы.
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