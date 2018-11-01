Т. Журавлева переназначена на должность заместителя префекта ЮЗАО 

Мэр Москвы Сергей Собянин переназначил Татьяну Журавлеву на должность заместителя префекта — руководителя контрактной службы ЮЗАО. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра города.
«В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Т. Журавлеву на должность заместителя префекта — руководителя контрактной службы Юго-Западного административного округа Москвы», — говорится в распоряжении.
В документе уточняется, что с Т. Журавлевой заключен служебный контракт сроком на три года, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы.