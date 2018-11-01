Т. Журавлева переназначена на должность заместителя префекта ЮЗАО

«В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Т. Журавлеву на должность заместителя префекта — руководителя контрактной службы Юго-Западного административного округа Москвы», — говорится в распоряжении.

В документе уточняется, что с Т. Журавлевой заключен служебный контракт сроком на три года, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы.