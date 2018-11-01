В пополнении «Тройки» произошел сбой

Сбой произошёл при пополнении карты «Тройка»

Функция пополнения карты «Тройка» через приложение временно не доступна. Транспортную карту можно пополнить в кассах и автоматах московского метро.

«Временно не работает пополнение «Тройки» в приложении «Метро Москвы», — сообщил столичный метрополитен в Twitter.

Сбой возник из-за технических неполадок на сервере провайдера. Сейчас банк ВТБ уже работает над восстановлением сервиса.

Ранее News.ru писал, что в Московском метрополитене появились автоматы по продаже сим-карт. Пассажирам достаточно будет приложить паспорт к сканеру терминала, сфотографироваться, посмотрев в камеру, и принять условия абонентского договора.