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В пополнении «Тройки» произошел сбой
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Сбой произошёл при пополнении карты «Тройка» 

News.ru 1 час назад
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Функция пополнения карты «Тройка» через приложение временно не доступна. Транспортную карту можно пополнить в кассах и автоматах московского метро.
«Временно не работает пополнение «Тройки» в приложении «Метро Москвы», — сообщил столичный метрополитен в Twitter.
Сбой возник из-за технических неполадок на сервере провайдера. Сейчас банк ВТБ уже работает над восстановлением сервиса.
Ранее News.ru писал, что в Московском метрополитене появились автоматы по продаже сим-карт. Пассажирам достаточно будет приложить паспорт к сканеру терминала, сфотографироваться, посмотрев в камеру, и принять условия абонентского договора.
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