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Москвичам расскажут о ЗОЖ в саду «Эрмитаж»
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Москвичам расскажут о ЗОЖ в саду «Эрмитаж» 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Фестиваль городской культуры "Москва — территория здравого смысла" пройдет в саду "Эрмитаж" 3 ноября.
Профессиональные тренеры научат гостей фестиваля техникам правильного дыхания, расскажут, как правильно подобрать спортивную одежду. Посетителей также познакомят с основами здорового питания, передает Агентство "Москва". Кроме того, в саду "Эрмитаж" будет работать лекторий, где столичные медики — инфекционисты, психотерапевты и лор-врачи — поделятся советами о поддержании хорошего самочувствия в условиях мегаполиса. В рамках фестиваля также пройдут спортивные и танцевальные соревнования, участников которых ждут призы.
Активисты московского отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" расскажут посетителям сада, что нужно делать, чтобы не беспокоиться о таких "внесезонных" инфекциях, как ВИЧ и другие вирусы, передающиеся половым путем. Помимо этого, на фестивале покажут тематические короткометражки, которые вошли в кинопрограмму "Москва против СПИДа!". В саду "Эрмитаж" также развернут мобильный консультационно-диагностический комплекс. Там все желающие смогут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить консультацию врача-инфекциониста.
Фестиваль "Москва — территория здравого смысла" организован по инициативе Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом при поддержке столичного Депздрава. Все мероприятия фестиваля можно посетить бесплатно 3 ноября с 12:00 до 14:00.
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