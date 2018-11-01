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В Строгине отменили строительство ТПУ
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По просьбам жителей: в Строгине отменили строительство ТПУ 

Mos.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин
Местные жители выступили за сохранение существующей застройки.
В Строгине не будут строить транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Такое решение приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.
В составе ТПУ «Строгино» на общей площади 19,9 тысячи квадратных метров должны были появиться коммерческий культурно-досуговый центр и административно-бытовое здание с подземной парковкой. ТПУ планировали возвести рядом с одноименной станцией метро.
Отказаться от строительства решили по просьбам местных жителей, которые выступили за сохранение существующей застройки.
Единая система: где строят транспортно-пересадочные узлыСистема ТПУ столицы: как она разгрузит дороги
Сейчас на базе станций Московского метрополитена строится 14 транспортно-пересадочных узлов — «Селигерская», «Боровское шоссе», «Рассказовка», «Лермонтовский проспект», «Лухмановская», «Некрасовка», «Технопарк», «Шелепиха», «Ходынское поле», «Озерная», «Ховрино», «Парк Победы», «Рязанская» и «Окружная». Всего в Москве появится 251 ТПУ. Они свяжут все виды городского транспорта в единую систему.
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