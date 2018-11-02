Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки на дорогах Москвы в вечерний час пик пятницы оцениваются в 9 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 17:30 мск.

В настоящее время движение затруднено практически по всем магистралям столицы.

В столичном Центре организации дорожного движения отметили, что "впереди праздничные выходные, сегодня и завтра на трассах будет плотно".