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Пробки в Москве достигли девяти баллов
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Пробки в Москве достигли девяти баллов 

ТАСС + ещё 12 3 часа назад
Фото: ТАСС
Пробки на дорогах Москвы в вечерний час пик пятницы оцениваются в 9 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 17:30 мск.
В настоящее время движение затруднено практически по всем магистралям столицы.
В столичном Центре организации дорожного движения отметили, что "впереди праздничные выходные, сегодня и завтра на трассах будет плотно".
"Выезжать из города в пятницу лучше либо до обеда, либо завтра сразу после завтрака. В выходные в центре будет свободно, но около парков возможны сложности со стоянкой. Маршруты лучше продумать заранее", — отмечается в Twitter-аккаунте учреждения.
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