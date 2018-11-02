Новый деловой район появится в Москве

российской столице формируется новый бизнес-кластер — Тульский деловой район в окрестностях одноименной станции метро. Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Как отмечают аналитики, в указанном районе в перспективе двух — трех лет планируется строительство сразу нескольких высококлассных офисных центров. В частности, рядом с существующим кварталом «Даниловская мануфактура» возводится новый 18-этажный бизнес-центр (ввод в эксплуатацию назначен на конец 2020 года). На месте производственной зоны №2 «Варшавское шоссе» будет построен новый офисный комплекс общей наземной площадью 90 тысяч квадратных метров. Еще один бизнес-центр появится на Нагатинской улице.

Также в Тульском районе активно развивается инфраструктура, без которой невозможно успешное функционирование деловых районов: будут благоустроены Новоданиловская и Нагатинская набережные, около бывшего завода ЗИЛ построят пешеходный и автомобильный мосты через Москву-реку, на пересечении улицы Братьев Рябушинских и Московского центрального кольца планируется построить транспортно-пересадочный узел «ЗИЛ».

«В Тульском деловом кластере готовятся к выходу несколько новых крупных проектов, большую роль в превращении района в один из самых перспективных деловых субрынков играют усилия правительства Москвы по улучшению транспортной инфраструктуры и в целом имиджа места, — указывают в Knight Frank. — При сохранении существующих положительных тенденций по преобразованию района в перспективе двух — трех лет стоит ожидать появления нового полноценного делового кластера».

Ранее, 22 октября, сообщалось, что с начала 2018 года в российской столице было куплено и арендовано около миллиона квадратных метров офисной недвижимости — это максимальный за последние пять лет результат. При этом свободных офисов в Москве становится все меньше, что, во-первых, способствует росту средних арендных ставок, а во-вторых, заставляет компании арендовать помещения вне центра — в 2018 году 46 процентов спроса на офисные помещения пришлось на зону за пределами Третьего транспортного кольца.