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В метро заработали автоматы по продаже сим-карт
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В метро Москвы заработали автоматы по продаже сим-карт 

Ведомости + ещё 4 2 часа назад
Фото: mos.ru
В вестибюлях десяти станций метро Москвы до конца ноября установят автоматы по продаже сим-карт. Для совершения покупки необходим будет паспорт, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе метрополитена.
Автоматы будут установлены на тех станциях, где высокий пассажиропоток, и бывает большое количество туристов.
«Подобные терминалы с сим-картами установлены в лондонском аэропорту Хитроу и в одном из аэропортов в Токио», — напомнили в пресс-службе.
Сейчас в автоматах доступны сим-карты операторов Tele2 и МТС. Руководство метрополитена готово к сотрудничеству и с другими мобильными операторами, отметили в компании. Для покупки сим-карты необходимо отсканировать паспорт, пройти идентификацию пользователя и принять условия абонентского договора. Сим-карты будут активны сразу же после выдачи терминалом. При совершении покупки на экран автомата выводится информация о тарифе и сумме баланса на сим-карте.
«В течение недели после установки автоматов рядом с ними будут работать представители операторов, которые подскажут пассажирам, как пользоваться новым устройством», — уточнили в пресс-службе.
Аппараты Tele-2 на данный момент установлены на станциях «Пушкинская», «Арбатская» (Арбатско-Покровской линии), «Курская» (Кольцевой линии), «Комсомольская» (Кольцевой линии), «Павелецкая» (Замоскворецкой линии). Еще пять автоматов МТС в ноябре появятся на станциях «Александровский сад», «Белорусская» (Кольцевой линии), «Киевская» (Арбатско-Покровской линии), «Китай-город» и «Парк Культуры» (Кольцевой линии).
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