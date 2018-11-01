Метро на связи: автоматы по продаже сим-карт установили в подземке

До конца ноября в столичной подземке разместят 10 аппаратов по продаже сим-карт. Устройства помогут пассажирам сэкономить время: они смогут купить сим-карту по дороге, не заходя в салон связи. Автоматы будут особенно полезны иностранным туристам.

В Московском метрополитене начали продавать сим-карты. Специальные автоматы по их продаже устанавливают в вестибюлях станций возле стоек «Живое общение».

Чтобы получить сим-карту, пассажиру достаточно приложить паспорт к сканеру аппарата, сфотографироваться, посмотрев в камеру, и принять условия абонентского договора. Система не допустит использования недействительного паспорта или несовпадения личности владельца паспорта и человека. Весь процесс займет несколько минут. Также пользователь сможет узнать всю информацию о тарифах и условиях обслуживания, которые будут зависеть от оператора связи. Сим-карты будут активны сразу после выдачи терминалом.

«Уникальный проект мы запускаем совместно с двумя операторами сотовой связи, мы также открыты для сотрудничества и с другими операторами, если они захотят принять участие в пилотном проекте. Удобные терминалы помогут пассажирам сэкономить время: они смогут купить сим-карту по дороге, не заходя в салон связи. Терминалы по продаже сим-карт популярны в других городах мира, например в одном из аэропортов в Токио и в Лондоне (аэропорт Хитроу). Поэтому автоматы будут особенно удобны иностранным туристам», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Для размещения таких устройств выбрали станции метро с наиболее высоким пассажиропотоком. Так, первые пять автоматов уже появились на станциях «Пушкинская», «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Курская» Кольцевой линии, «Комсомольская» Кольцевой линии, «Павелецкая» Замоскворецкой линии. Еще пять терминалов установят в ноябре на станциях «Белорусская» Кольцевой линии, «Киевская» Арбатско-Покровской линии, «Китай-город» Калужско-Рижской линии, «Парк культуры» Кольцевой линии и «Александровский сад».

В течение недели после установки аппаратов рядом с ними будут дежурить представители операторов связи, чтобы помочь пассажирам пользоваться новым устройством. Если пилотный проект будет признан успешным, автоматы по продаже сим-карт могут начать размещать и на других станциях столичной подземки.

На станциях московского метро также начали устанавливать новые автоматы по продаже проездных билетов. В новых терминалах с расширенным функционалом пассажиры могут приобрести транспортную карту «Тройка», записать на нее все типы билетов, а также купить билеты «Единый» на одну, две, 20 и 40 поездок. Помимо этого, в аппаратах можно пополнить социальные карты студента, школьника и ординатора. Оплатить услуги можно как наличными, так и банковскими картами. Корпус устройств выполнен в белом и красном цветах с фирменным логотипом столичной подземки. Экран нового билетного автомата больше, чем у аппаратов 2011–2012 годов выпуска.