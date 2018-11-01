Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

Московский зоопарк переходит на зимний режим работы, его двери будут открыты для посетителей с 09.00 до 17.00, сообщается на официальном сайте мэра города.

"С 1 ноября его двери открыты для посетителей с 09.00 до 17.00, а билеты будут продавать в кассах с 09.00 до 16.00. Это традиционное сезонное изменение рабочего графика", — говорится в сообщении.

Изменения в режиме работы зоопарка связаны с сокращением светового дня, многие животные уходят в зимнюю спячку.

Такой режим работы продлится до 28 февраля. В зимний период посетителям будут доступны павильоны и внутренние вольеры. На улице останутся только те животные, которые не боятся холодов.