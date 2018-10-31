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Московское метро поменяет билетную систему
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Московское метро выделит на новую билетную систему 765 миллионов рублей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Метрополитен Москвы проводит тендер на создание в течение трех лет новой билетной системы, потратить не эти цели планируется 765 миллионов рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Указывается, что новая система должна обеспечивать централизованную эмиссию билетов и управление единым городским транспортным приложением "Тройка", в том числе электронным кошельком пассажира, позволяющим оплачивать не только услуги пассажирского (городского и пригородного) транспорта, но и парковки, велопрокат, такси, каршеринг, музеи, парки, катки, центры культурного досуга.
Эта система должна интегрироваться с билетными решениями других регионов. Сначала пассажиропоток должен составлять не менее 16 миллионов пассажиров в день, а в перспективе, в том числе в результате интеграции с билетными системами перевозчиков соседних регионов, пригородных электричек, система должна обрабатывать 24 миллиона пассажиров в день, указывается в материалах.
На ее создание отводится 910 календарных дней, планируемый срок эксплуатации должен составить не менее 20 лет.
Кроме того, столичный метрополитен проводит тендер на поставку в течение 220 дней программно-аппаратного комплекса для обеспечения функционирования билетной системы. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 747,8 миллиона рублей.
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