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Московское метро объявило о реформе
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Московский метрополитен объявил о билетной реформе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 1 час назад
Московский метрополитен решил в рамках реформы персонализировать карты «Тройка» и провести интеграцию с билетными системами в других регионах России.
В рамках новой системы будет обрабатываться порядка 6 млрд транзакций в год, передает пресс-служба метрополитена Москвы.
«С вводом новой билетной системы появится возможность привязки карты «Тройка» к аккаунту в личном кабинете. Пассажиры смогут посмотреть баланс карты, заблокировать ее, а остаток на счете перенести на другую карту. В новой билетной системе будет заложена возможность оплачивать проезд в транспорте не только Москвы, но и соседних регионов», — рассказали в метрополитене Москвы.
Предполагается, что таким образом и пассажиры из других регионов смогут пользоваться любым транспортом Москвы, а также использовать в своих регионах московскую систему оплаты проезда. Обновленная «Тройка» должна стать универсальной картой, при помощи которой можно будет оплатить даже услуги не только транспортных, но и других сервисов.
Также услугой удобно будет пользоваться корпорациям, которые смогут по одному расчетному счету обеспечить своих сотрудников билетами, добавляют в метрополитене.
Отмечается, что для создания системы потребуется около года. Ее внедрение займет еще примерно полтора года. Поначалу система будет работать в тестовом режиме параллельно с обычной.
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