Собянин оценил готовность станции метро «Беломорская»

Станция "Беломорская" на севере Замоскворецкой линии Московского метрополитена готова на 85%, строительство здесь закончится до конца текущего года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая ход строительства станции.

"До конца года мы закончим строительство промежуточной станции "Беломорская". Станция — сложная, находится в условиях плотной застройки. Тем не менее, по просьбам жителей Ховрина и Левобережного мы сохранили эту станцию в наших планах, и в течение ближайших месяцев планируем открыть ее для пассажиров", — сказал Собянин в ходе общения с жителями.

В настоящее время завершаются работы по монтажу внутренних систем станции. Ведутся архитектурно-отделочные работы, а также благоустройство прилегающей территории.

Особенность этой станции заключается в том, что она строится на работающей линии метро. "Беломорская" располагается между действующими станциями "Речной вокзал" и "Ховрино". Последняя открылась для пассажиров 31 декабря 2017 года, пока поезда проезжают строящуюся станцию без остановки. Мэр напомнил, что ранее против сооружения станции высказалась часть местных жителей, опасавшихся разрушения сложившейся городской среды.

"Была ситуация, когда мы продлили Замоскворецкую ветку до "Ховрина", то отказались от этой станции метро, потому что пассажирам казалось, что это нарушит местное устройство, вызовет проблемы.

А потом, когда ветка прошла мимо, многие жители начали говорить "Сергей Семенович, метро прошло мимо нас, мы вынуждены теперь ездить либо до "Ховрина", либо до "Речного вокзала", и так переполненные станции. Строительство этой станции — очень тяжелое технологически, тем не менее, мы приняли такое решение, и огромный район получит свою станцию метро и будет ближе к городу", — подчеркнул градоначальник.

Открытия "Беломорской" ждут жители районов Ховрино, Западное Дегунино и Левобережный. Планируется, что пассажиропоток здесь достигнет 150 тыс. человек в сутки.

Технические характеристики и дизайн станции

"Беломорская" — станция мелкого заложения, колонного типа с одним подземным северным вестибюлем и двумя выходами из него на пересечении улиц Беломорская и Смольная к жилой застройке и остановочным пунктам наземного городского пассажирского транспорта.

Как отметили в пресс-службе столичной мэрии , в оформлении фасадов наземных сооружений станции используется зеленый цвет, характерный для Замоскворецкой линии. Интерьеры станции напомнят о природе Русского Севера. Полы облицуют серым сибирским гранитом.

"Беломраморные колонны и стены напомнят о заснеженных сопках и равнинах, подвесные потолки цвета морской волны — о Белом море, верхняя часть стен и часть потолка над путями, покрытые краской темно-синего цвета, — о полярной ночи. Светодиодные инсталляции создадут иллюзию северного сияния. Платформу станции украсят панно с изображением достопримечательностей Поморья — Соловецкого монастыря, ансамбля Кижи, суровых северных пейзажей", — отмечается в материалах пресс-службы.

Заказчик-генподрядчик и проектировщик работ — АО "Мосинжпроект".