Мэр открыл после благоустройства парк 850-летия Москвы

Собянин открыл после благоустройства парк 850-летия Москвы

Сергей Собянин открыл парк 850-летия Москвы после благоустройства.

"Самое главное, что у вас рядом такой большой парк, современный и один из лучших в Москве", — сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что парк со спортивной направленностью Здесь можно играть в футбол, волейбол, баскетбол. Кроме того, в зеленой зоне есть лыжероллерная трасса и площадки для биатлона и гребли.

На церемонии открытия парка была депутат Мосгордумы Инна Святенко. Она вела работу по согласованию проекта благоустройства парка с жителями района. Депутат назвала парк уникальным, прежде всего, по скорости строительства. Кроме того, Святенко сообщила Собянину, что в районе сформировали народный штаб. Активисты в рамках проекта "Мой район" будут собирать пожелания москвичей для передачи мэру.

Также, по словам мэра Москвы, было принято решение продлить новый парк в Капотню, чтобы левый берег Москвы-реки до Бесединских мостов стал таким же уютным, как Братеевская пойма напротив.

В парке организовали дорожно-тропиночную сеть общей протяженностью более 16 километров. Вдоль берега Москвы-реки обустроили живописный променад с удобными спусками к реке, у воды появились деревянные настилы из лиственницы.

На территории парка возвели сцену с амфитеатром на 320 мест. Также там появился новый сухой светодинамический фонтан из 60 струй, который работает днем и вечером.

Для детей обустроили 14 игровых площадок, а для отдыха на природе — четыре зоны для пикника с беседками и мангалами.

В парке 850-летия Москвы разместили 16 спортивных площадок, включая два футбольных поля, два теннисных корта, многофункциональную площадку для волейбола и баскетбола, две площадки для пляжного волейбола, четыре площадки для воркаута.

Павильон "Гребной спортивный центр" стал тренировочной базой Федерации гребного спорта.

Уникальным спортивным сооружением в парке стала профессиональная лыжероллерная трасса — замкнутая асфальтированная дорога с контруклонами.

В зоне старта и финиша оборудованы биатлонное стрельбище, многофункциональный павильон для размещения спортивной школы, небольшой судейский павильон и две трибуны на 230 и 90 мест. Трасса предназначена для проведения тренировок и соревнований по лыжным гонкам, биатлону и гонкам на роликовых коньках и лыжероллерах.

В начале октября в парке 850-летия Москвы также закончили строительство двух памп-треков. Один из них предназначен для малышей и для взрослых разного уровня подготовки, а второй является самым большим в столице. Здесь могут тренироваться велосипедисты, роллеры, скейтбордисты и райдеры на самокатах.

В парке установлено более 30 павильонов, включая пункты проката спортивного инвентаря, бельчатник, павильоны администрации, информации, охраны, кафе и др.