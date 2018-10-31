Ещё
Гостиница с «зеленой кровлей» появится на Ленинградке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гостиница с «зеленой кровлей» появится на Ленинградском шоссе 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Гостиницу по проекту "Архитектурного бюро Асадова" планируют построить на Ленинградском шоссе в столице. Фасады комплекса планируют украсить ромбовидными алюминиевыми кассетами с перфорацией, а над стилобатом появится "зеленая кровля", сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
По его словам, проектировщики сделали проект здания легким и ненавязчивым.
"Фасады комплекса украсят ромбовидные алюминиевые кассеты с перфорацией, напоминающие чешую. В ночное время территория гостиничного комплекса будет подсвечиваться. Как ранее сообщил Сергей Собянин, турпоток в Москву неуклонно растет, поэтому необходимо наращивать и соответствующую инфраструктуру", — рассказал Кузнецов.
Гостиница будет состоять из двух корпусов на едином стилобате с общей площадью около 22 тысяч квадратных метров.
Гостиница расположится по адресу: Ленинградское шоссе, владение 61.
Самая высокая часть здания будет состоять из 14 этажей, в стилобатной части планируют оборудовать фитнес с бассейном, ресторан, комнаты для переговоров и конференц-залы.
Также гостиница будет иметь подземную парковку на 86 машино-мест. На открытой парковке планируют разместить 18 машино-мест.
Ранее сообщалось, что здание гостиницы "Советская" на Ленинградском проспекте в Москве изучат, чтобы отреставрировать. Разрешение выдало Мосгорнаследие. Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что когда документация будет готова и согласована с Мосгорнаследием, выдадут разрешение на реставрацию здания.
Москва24: последние новости
Названы сроки принятия программы "Умный город" Собянин открыл после благоустройства парк 850-летия Москвы В Москве отреставрируют Зеленый театр ВДНХ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Упавшая с перил ТЦ женщина умерла175
«Вынесли в крови несколько человек»86
Самые жуткие места России19
Путин назвал цели новой миграционной политики94
Пока вы спали: В Россию пустят миллионы украинцев и белорусов493
Видео
12:24
Путин назвал цели новой миграционной политики
Политика
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия
03:24
Названа причина кровавого конфликта в Антарктиде
Происшествия
05:29
Упавшая с перил ТЦ женщина умерла
Происшествия
01:03
Названы сроки принятия программы «Умный город»
Новости Москвы
00:39
Падение москвички в ТЦ попало на видео
Происшествия
01:27
Журналист записал обращение к матери во время теракта
Азия В мире
00:23
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Общество
01:04
ЧП у здания ФСБ в Архангельске оказалось самоподрывом
Криминал Происшествия
05:29
Названы имена разбившихся в московском ТЦ женщин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение