Гостиница с «зеленой кровлей» появится на Ленинградке

Гостиница с «зеленой кровлей» появится на Ленинградском шоссе

Гостиницу по проекту "Архитектурного бюро Асадова" планируют построить на Ленинградском шоссе в столице. Фасады комплекса планируют украсить ромбовидными алюминиевыми кассетами с перфорацией, а над стилобатом появится "зеленая кровля", сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

По его словам, проектировщики сделали проект здания легким и ненавязчивым.

"Фасады комплекса украсят ромбовидные алюминиевые кассеты с перфорацией, напоминающие чешую. В ночное время территория гостиничного комплекса будет подсвечиваться. Как ранее сообщил Сергей Собянин, турпоток в Москву неуклонно растет, поэтому необходимо наращивать и соответствующую инфраструктуру", — рассказал Кузнецов.

Гостиница будет состоять из двух корпусов на едином стилобате с общей площадью около 22 тысяч квадратных метров.

Гостиница расположится по адресу: Ленинградское шоссе, владение 61.

Самая высокая часть здания будет состоять из 14 этажей, в стилобатной части планируют оборудовать фитнес с бассейном, ресторан, комнаты для переговоров и конференц-залы.

Также гостиница будет иметь подземную парковку на 86 машино-мест. На открытой парковке планируют разместить 18 машино-мест.

Ранее сообщалось, что здание гостиницы "Советская" на Ленинградском проспекте в Москве изучат, чтобы отреставрировать. Разрешение выдало Мосгорнаследие. Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что когда документация будет готова и согласована с Мосгорнаследием, выдадут разрешение на реставрацию здания.