В Москве сократилось потребление воды

Потребление воды в Москве сократилось с 2012 г. на 20% — до 137 литров в сутки на человека

Объем потребления воды в столице сократился на 20% с 2012 г. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора — начальник управления водоснабжения АО «Мосводоканал» Евгений Шушкевич.

«На сегодняшний день производительность всех станций водоподготовки Москвы составляет 6 млн 370 тыс. куб. м в сутки. При этом потребление в городе составляет около 3 млн куб. м в сутки. За последние пять лет водопотребление сократилось на 20%: в 2012 г. удельное водопотребление на человека составляло 180 литров в сутки, на сегодняшний день 137 литров в сутки. Это очень хороший показатель для европейских стран», — отметил Е. Шушкевич.

По его словам, сокращение водопотребления связано с установкой квартирных счетчиков, ремонтом сооружений водоподготовки и установлением нормального гидравлического режима.