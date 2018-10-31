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В Москве сократилось потребление воды
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Потребление воды в Москве сократилось с 2012 г. на 20% — до 137 литров в сутки на человека 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Объем потребления воды в столице сократился на 20% с 2012 г. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора — начальник управления водоснабжения АО «Мосводоканал» Евгений Шушкевич.
«На сегодняшний день производительность всех станций водоподготовки Москвы составляет 6 млн 370 тыс. куб. м в сутки. При этом потребление в городе составляет около 3 млн куб. м в сутки. За последние пять лет водопотребление сократилось на 20%: в 2012 г. удельное водопотребление на человека составляло 180 литров в сутки, на сегодняшний день 137 литров в сутки. Это очень хороший показатель для европейских стран», — отметил Е. Шушкевич.
По его словам, сокращение водопотребления связано с установкой квартирных счетчиков, ремонтом сооружений водоподготовки и установлением нормального гидравлического режима.
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