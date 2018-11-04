Москвичи выстроились в очередь в Пушкинский музей

Москвичи и гости столицы выстроились в очередь, чтобы посетить Пушкинский музей в рамках "Ночи искусств". Ежегодное культурное мероприятие на этот раз пройдет в ночь с 4 по 5 ноября. Музей имени Пушкина наряду с Третьяковской галереей — одни из самых популярных мест, которые в "Ночь искусств" можно посетить бесплатно.
Также очередь образовалась на выставку "Сокровища музеев России" в Манеже, которая приурочена ко Дню народного единства. Мероприятие уже посетили Владимир Путин и патриарх Кирилл. Посетителям представлены почти триста уникальных шедевров из 50 музеев России.
Среди экспонатов особое место занимают работы Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Валентина Серова и Ивана Шишкина. Также на выставку из Псково-Печерского монастыря привезли икону Божьей Матери "Умиление".
В ночь на 5 ноября желающие смогут не только бесплатно посетить многие музеи и галереи, но и поучаствовать в квестах и мастер-классах. Темой акции в этом году стало "взаимодействие поколений". Она направлена на людей возраста "двадцать пять минус — семьдесят пять плюс".
Специальные программы представят на Рижском и Киевском вокзалах, а также в концертном зале Зарядья, Московском планетарии и музее Останкинской телебашни. Посетители впервые смогут попасть в башню ночью.
В Зарядье выступит хор Новоиерусалимского монастыря, он исполнит народные песни и песни военных лет. В "Ночь искусств" Минкульт даст старт голосованию за любимый музей. В списке более четырех тысяч участников.