Москвичи выберут программу новогодней ночи в парках

Новый год в парках: москвичи выберут праздничную программу

Среди вариантов концерты современной музыки, спектакли для детей, мастер-классы по изготовлению новогодних подарков и украшений, фейерверки, дискотеки и диджей-сеты.

Москвичи снова смогут встретить Новый год в парках. Какой будет праздничная программа, помогут определить «активные граждане». В проекте стартовал первый этап голосования.

Всего пользователям предложат выбрать программы в 19 парках. В каждом из этапов горожане смогут указать три парка, а затем — мероприятия для них. Среди вариантов — концерты современной музыки, спектакли для детей, мастер-классы по изготовлению новогодних подарков и украшений, фейерверки, дискотеки и диджей-сеты. Можно выбрать из перечисленных вариантов, а также предложить собственные.

Праздничная программа в каждом из парков начнется за несколько часов до боя курантов.

В прошлом году участники проекта «Активный гражданин» также помогли составить новогоднюю программу для городских парков. Лидером голосования стали фейерверки, набравшие 28,82 процента голосов. Второе место заняли концерты современной музыки: за них проголосовали 18 процентов респондентов. На третьем месте оказались детские спектакли, за которые свои голоса отдали 14,68 процента «активных граждан».