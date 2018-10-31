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Москвичи выберут программу новогодней ночи в парках
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Новый год в парках: москвичи выберут праздничную программу 

Mos.ru 3 часа назад
Фото: Mos.ru
Среди вариантов концерты современной музыки, спектакли для детей, мастер-классы по изготовлению новогодних подарков и украшений, фейерверки, дискотеки и диджей-сеты.
Москвичи снова смогут встретить Новый год в парках. Какой будет праздничная программа, помогут определить «активные граждане». В проекте стартовал первый этап голосования.
Всего пользователям предложат выбрать программы в 19 парках. В каждом из этапов горожане смогут указать три парка, а затем — мероприятия для них. Среди вариантов — концерты современной музыки, спектакли для детей, мастер-классы по изготовлению новогодних подарков и украшений, фейерверки, дискотеки и диджей-сеты. Можно выбрать из перечисленных вариантов, а также предложить собственные.
Праздничная программа в каждом из парков начнется за несколько часов до боя курантов.
В прошлом году участники проекта «Активный гражданин» также помогли составить новогоднюю программу для городских парков. Лидером голосования стали фейерверки, набравшие 28,82 процента голосов. Второе место заняли концерты современной музыки: за них проголосовали 18 процентов респондентов. На третьем месте оказались детские спектакли, за которые свои голоса отдали 14,68 процента «активных граждан».
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