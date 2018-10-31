Кремль и Мавзолей Ленина закроют на один день

Кремль и Мавзолей Ленина закроют на День народного единства

Мавзолей Ленина и Кремль будут закрыты 4 ноября, сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО). "В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, 4 ноября 2018 года проход посетителей в Московский Кремль, Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", — сказали в ФСО. Представитель Службы уточнил, что "допуск граждан для посещения Государственной Оружейной палаты и выставки "Алмазный фонд" будет осуществляться через Боровицкий проход" в обычном режиме.