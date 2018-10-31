Участок Волоколамского шоссе реконструируют

Участок Волоколамского шоссе от МКАД до реки Сходни реконструируют. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Здесь запланированы реконструкция 1,5 километра Волоколамского шоссе, моста и строительство эстакады. Кроме того, приведут в порядок три подземных пешеходных перехода по адресам: Волоколамское шоссе, дом 112, Волоколамское шоссе, дом 116 и Волоколамское шоссе, дом 128″, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в целом планируют реконструировать участок магистрали от МКАД до Ленинградского шоссе.