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Участок Волоколамского шоссе реконструируют
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Участок Волоколамского шоссе реконструируют 

Москва меняется + ещё 13 31 октября 2018
Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Участок Волоколамского шоссе от МКАД до реки Сходни реконструируют. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Здесь запланированы реконструкция 1,5 километра Волоколамского шоссе, моста и строительство эстакады. Кроме того, приведут в порядок три подземных пешеходных перехода по адресам: Волоколамское шоссе, дом 112, Волоколамское шоссе, дом 116 и Волоколамское шоссе, дом 128″, — говорится в сообщении.
Уточняется, что в целом планируют реконструировать участок магистрали от МКАД до Ленинградского шоссе.
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