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Названы сроки принятия программы «Умный город»
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Названы сроки принятия программы «Умный город» 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Окончательную версию государственной программы "Умный город" утвердят в Москве в I квартале 2019 года, сообщил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
"С учетом того, что программа должна быть синхронизирована с нацпроектом "Цифровая экономика" и этот нацпроект будет меняться в декабре, то планируется, что окончательная версия программы "Умный город" будет утверждена в течение I квартала 2019 года", — приводит слова Лысенко Агентство "Москва".
Программа призвана повысить качество жизни горожан за счет использования современных информационных и коммуникационных технологий. Свои идеи для реализации программы "Умный город — 2030" предложили более 3,5 тысячи человек. Было предложено создать единую цифровую карту всех коммуникаций и установить датчики износа инфраструктуры. В сфере транспорта появилась идея установить интеллектуальные светофоры, которые будут сами оценивать интенсивность движения и самостоятельно переключать сигнал.
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