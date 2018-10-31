Названы сроки принятия программы «Умный город»

Окончательную версию государственной программы "Умный город" утвердят в Москве в I квартале 2019 года, сообщил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

"С учетом того, что программа должна быть синхронизирована с нацпроектом "Цифровая экономика" и этот нацпроект будет меняться в декабре, то планируется, что окончательная версия программы "Умный город" будет утверждена в течение I квартала 2019 года", — приводит слова Лысенко Агентство "Москва".

Программа призвана повысить качество жизни горожан за счет использования современных информационных и коммуникационных технологий. Свои идеи для реализации программы "Умный город — 2030" предложили более 3,5 тысячи человек. Было предложено создать единую цифровую карту всех коммуникаций и установить датчики износа инфраструктуры. В сфере транспорта появилась идея установить интеллектуальные светофоры, которые будут сами оценивать интенсивность движения и самостоятельно переключать сигнал.