Маршрут автобуса № 531 изменится с 1 ноября

С 1 ноября маршрут автобуса № 531 «Метро „Теплый Стан“» — «Красная Пахра» продлят до поселка Курилово.

После бывшей конечной остановки «Красная Пахра» автобус будет двигаться в обоих направлениях через деревни Красное, Шаганино и Щапово, далее по Варшавскому шоссе до остановки «Курилово» и затем в поселок Курилово по Центральной улице.

Кроме того, на маршруте вводят новый режим работы: первый автобус будет отправляться от поселка Курилово в 05:05, последний — от станции метро «Теплый Стан» в 23:30.

Одновременно по короткому маршруту «Метро „Теплый Стан“» — «Красная Пахра» начнет ежедневно курсировать автобус № 531к. От метро «Теплый Стан» он будет отправляться с 04:35 до 01:15, от остановки «Красная Пахра» — с 05:23 до 01:15.