Звездопад над Москвой: когда можно увидеть метеорный поток Леониды

Ожидается, что в небе будут пролетать до 15 метеоров в час. При ясной погоде падающие звезды будут видны невооруженным глазом.

Метеорный поток Леониды можно будет увидеть в небе над Москвой в ночь с 17 на 18 ноября. Свое название ежегодный ноябрьский звездопад получил потому, что его радиант (точка на небе, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры) находится в созвездии Льва (латинское название Leo).

При ясной погоде падающие звезды будут видны без помощи телескопа и бинокля, невооруженным глазом. От других метеорных дождей поток Леониды отличают яркость и скорость. Метеоры разгоняются до 70 километров в секунду.

«Каждую осень наша планета встречается с несколькими метеорными потоками. Метеоры, то есть падающие звезды, возникают, когда в атмосферу входят и там сгорают частицы космической пыли. Потоки метеоров, как правило, связаны с прохождением Земли через пылевые шлейфы, оставшиеся от комет. Самым ярким осенним звездопадом является ноябрьский метеорный поток Леониды. Лучшего всего его наблюдать после полуночи, когда созвездие Льва поднимется высоко над горизонтом. В этом году ожидается до 15 метеоров час», — рассказали в пресс-службе Московского планетария.

В пресс-службе добавили, что в этот раз Луна, которая будет находиться в фазе первой четверти, не помешает любоваться осенним звездопадом, так как скроется за горизонтом после 01:00.

Самое раннее упоминание о метеорном потоке Леониды датируется 901 годом. Его источником является комета Темпеля — Туттля, открытая в 1865-м. Она имеет ядро диаметром четыре километра и обращается вокруг Солнца приблизительно за 33,2 года. Каждые 33 года метеорный поток Леониды проливается наиболее интенсивным звездным дождем. Самый яркий в истории пришелся на 1833 год, когда жители Земли наблюдали в небе тысячи падающих звезд. Метеоров было столько, что казалось, будто идет снег.

Луи Армстронг. Этот метеоритный дождь был увековечен в легендах индейцев, а в 1934 году даже появилась джазовая песня под названием Stars Fell on Alabama («Звезды падали на Алабаму»). В разные годы ее исполняли Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд

Изучать астрономию и первым узнавать самые актуальные новости из мира науки о космосе можно будет с помощью мобильного приложения. Московский планетарий разработает новый сервис до конца года. Какие функции будут доступны в нем, выберут сами горожане в проекте «Активный гражданин».