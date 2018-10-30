В Москве покажут прижизненный портрет Тургенева

В Москве покажут последний прижизненный портрет Тургенева

Москве в музее Ивана Тургенева на Остоженке покажут последний прижизненный портрет русского писателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента культуры столицы Александра Кибовского.

«Сейчас ведётся благоустройство прилегающей территории (музея Тургенева на Остоженке. — RT). Ведётся монтаж экспозиции, который 4 ноября будет завершён», — сказал он.

При этом Кибовский добавил, что в рамках выставки будет, в частности, показан последний прижизненный портрет писателя.

В августе сообщалось, что в музее Тургенева произошёл пожар.