Режим работы ряда автобусов изменится 1 ноября

Режим работы нескольких автобусов в Москве изменится 1 ноября

Изменения коснутся автобусов № 510, 560, 706, 741, 760, 819, 865 и 600.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы , автобусы № 510 будут курсировать с 08:30 до 16:00. В выходные автобусы № 560 будут работать с 08:19 до 16:00. Автобусы № 706, следующие от станции метро "Выхино", будут ходить с 08:30 до 16:00. В вечернее время (в 17:00, 17:35 и 18:05) появятся фиксированные рейсы от 2-го Московского крематория. Также сохранятся фиксированные рейсы от станции метро "Выхино" — в 07:30 и 08:00. После 16:00 автобусы будут следовать от метро "Выхино" до 4-го микрорайона Новокосина.

Автобусный маршрут № 741 будет работать ежедневно с 08:30 до 16:00. В вечерние часы (в 16:30 и 17:30) можно будет воспользоваться рейсами от Митинского кладбища. Также изменится режим работы маршрута № 760. Воспользоваться автобусами можно будет ежедневно с 08:16 до 16:00. До 08:16 и после 16:00 автобусы будут следовать от метро "Щелковская" до центра госуслуг "Новокосино".

Кроме этого, автобусы № 819 будут курсировать ежедневно с 08:30 до 16:00. Также на маршруте появятся фиксированные рейсы: от улицы Академика Янгеля — в 07:21 и от Щербинского кладбища — в 17:10. На автобусах № 865 до Перепечинского кладбища можно будет доехать с 08:30 до 16:00. До 08:30 и после 16:00 автобусы будут курсировать от метро "Планерная" до Комсомольской улицы. Автобусы № 600 ежедневно будут следовать с заездом к центральной и западной территориям Хованского кладбища с 08:30 до 16:30.

Ранее сообщалось, что время работы маршрута автобусов №462 продлили с 22 октября. По будням последние автобусы будут отправляться от станции метро "Южная" — в 23:00 (вместо 22:14), от поселка Ерино — в 23:55 (вместо 23:09). Также изменения коснулись и маршрутов автобусов №378 и 464.

Для удобства пассажиров, на маршруте №378 появилась новая остановка. При движении от станции метро "ВДНХ" автобус останавливается на пересечении улиц Кибальчича и Павла Корчагина . А маршрут автобуса № 464 продлили до МКАД, откуда можно добраться от станции метро "Молодежная".

В конце октября стало известно, что проезд на городском общественном транспорте в час пик может подорожать. В Минтрансе посчитали, что пора вводить плавающие тарифы. Таким образом, возможно, во время максимальной загрузки автобусов и метро пассажирам придется выложить больше денег за билет, зато днем цена будет ниже.

Благодаря таким изменениям, считают сторонники идеи, удастся частично разгрузить общественный транспорт утром и вечером. Авторы предложения ссылаются на мировой опыт в этом вопросе. Например, похожая схема действует в Англии.