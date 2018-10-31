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Москва перевыполнила план по строительству трасс
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В Москве заявили о перевыполнении плана по строительству дорог в 2018 году 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве рассказали о перевыполнении плана по строительству дорог в 2018 году, сообщает портал мэра и правительства.
«Предполагалось построить 94,5 км дорог, 26 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 98,5 км дорог, 53 искусственных сооружения и 17 пешеходных переходов», — заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарёв.
До конца года должен быть достроен участок Варшавского шоссе от Проектируемого проезда № 728 до обводной дороги на Подольск. Также планируется запустить движение по разворотной эстакаде на участке новой дороги от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе, передаёт m24.
В числе основных проектов — строительство Северо-Восточной хорды, Южной рокады, южного дублёра Кутузовского проспекта.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове создают транспортную стратегию развития города на ближайшие 30 лет.
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