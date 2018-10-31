Москва перевыполнила план по строительству трасс

В Москве заявили о перевыполнении плана по строительству дорог в 2018 году

В Москве рассказали о перевыполнении плана по строительству дорог в 2018 году, сообщает портал мэра и правительства.

«Предполагалось построить 94,5 км дорог, 26 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 98,5 км дорог, 53 искусственных сооружения и 17 пешеходных переходов», — заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарёв.

До конца года должен быть достроен участок Варшавского шоссе от Проектируемого проезда № 728 до обводной дороги на Подольск. Также планируется запустить движение по разворотной эстакаде на участке новой дороги от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе, передаёт m24.

В числе основных проектов — строительство Северо-Восточной хорды, Южной рокады, южного дублёра Кутузовского проспекта.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове создают транспортную стратегию развития города на ближайшие 30 лет.