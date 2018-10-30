Ещё
Снегири прилетели в Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снегири прилетели в Москву зимовать 

Вечерняя Москва + ещё 4 30 октября 2018
Фото: Вечерняя Москва
Представители «Мосприроды» сообщили о появлении снегирей в парках столицы. Птицы традиционно прилетели в город на зиму.
В учреждении рассказали, что узнать снегирей, ставших одним из символов смены сезонов, можно по ярко-розовой груди их самцов и меланхоличному негромкому пению.
Уточняется, что пернатые гости столицы были замечены на территориях заказников Теплый стан, Тропаревский и «Долина реки Сетунь», в Измайловском парке и Битцевском лесу.
— Массовый налет птиц в Москву происходит в осенне-зимние кочевки, — поделились информацией в «Мосприроде».
Преимущественно растительноядные снегири питаются семенами плодов яблонь и ягод, но излюбленным лакомством считают семена сирени, сообщает агентство РИА Новости.
Вечерняя Москва: последние новости
Дом на воде: выгодно ли это москвичам Сергей Собянин открыл парк 850-летия Москвы после благоустройства Гостиницу с зеленой крышей‍ построят на Ленинградском шоссе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мила Туманова умерла от рака
«Жертва манипуляций»: почему подросток взорвал ФСБ595
Полицейских заподозрили в изнасиловании коллеги66
Молдавская церковь решила свою судьбу
Упавшая с перил ТЦ женщина умерла
Видео
12:24
Путин назвал цели новой миграционной политики
Политика
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия Войска
03:24
Названа причина кровавого конфликта в Антарктиде
Происшествия
01:16
Бабушка «подрывника» из Архангельска сделала заявление
Происшествия
01:10
Молдавская церковь решила свою судьбу
В мире СНГ
03:28
В НАТО испугались «военного авантюризма» России
Войска Армия
00:42
Суд снял арест: куда пойдут миллионы Улюкаева
Общество Статьи
01:01
Умер Эдуард Митницкий
Украина В мире
03:29
Мила Туманова умерла от рака
Шоу-бизнес Другое
01:37
Доренко обвинили в сексизме за «голую грудь»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение