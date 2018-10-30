Снегири прилетели в Москву зимовать

Представители «Мосприроды» сообщили о появлении снегирей в парках столицы. Птицы традиционно прилетели в город на зиму.

В учреждении рассказали, что узнать снегирей, ставших одним из символов смены сезонов, можно по ярко-розовой груди их самцов и меланхоличному негромкому пению.

Уточняется, что пернатые гости столицы были замечены на территориях заказников Теплый стан, Тропаревский и «Долина реки Сетунь», в Измайловском парке и Битцевском лесу.

— Массовый налет птиц в Москву происходит в осенне-зимние кочевки, — поделились информацией в «Мосприроде».

Преимущественно растительноядные снегири питаются семенами плодов яблонь и ягод, но излюбленным лакомством считают семена сирени, сообщает агентство РИА Новости.