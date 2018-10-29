В городе установлены десятки тысяч современных указателей

В Москве установлены десятки тысяч современных указателей

Москве за последние 5 лет были установлены десятки тысяч новых указателей на домах. Об этом заявил Сергей Собянин

Он отметил, что до их появления жители столицы часто жаловались на прежние указатели, которые были не всегда хорошо видны в темное время суток.

"За последние 5 лет установили десятки тысяч новых современных указателей с названиями улиц и номерами домов. Ярко освещенные ночью, заметные днем, новые указатели делают навигацию по городу удобной и быстрой, помогая оперативно найти нужный дом", — написал мэр Москвы в своем микроблоге Twitter.

Собянин подчеркнул, что такая навигация особенно важна для водителей автомобилей горслужб.

Недавно в Москве установили юбилейный, 80-тысячный домовой указатель. Он появился на углу Ленинского проспекта и Проспекта 60-летия Октября, на доме с видом на памятник Юрию Гагарину

Ранее Собянин заявил, что Москва развивается на уровне ведущих городов мира. Он подчеркнул, что столице есть чем гордиться в самых разных сферах — от благоустройства до работы общественного транспорта.