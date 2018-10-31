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Питомцев можно будет привить в мобильных пунктах
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Москвичи смогут привить своих питомцев от бешенства в мобильных пунктах 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Фото: Москва24
В Москве организовали временные прививочные пункты, в которых желающие могут вакцинировать своих животных от бешенства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Прививки делают бесплатно с использованием отечественной вакцины "Рабикан". В распоряжении ветеринаров 10 машин, оснащенных необходимым оборудованием.
Специалисты также консультируют владельцев животных по вопросам ухода за питомцами и профилактике заболеваний.
В 2018 году в Москве организовано более двух тысяч временных прививочных пунктов. Вакцинацию в них прошли 55 тысяч домашних животных.
Всего за этот год против бешенства привили более 160 тысяч питомцев.
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