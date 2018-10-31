Питомцев можно будет привить в мобильных пунктах

Москвичи смогут привить своих питомцев от бешенства в мобильных пунктах

Москве организовали временные прививочные пункты, в которых желающие могут вакцинировать своих животных от бешенства, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Прививки делают бесплатно с использованием отечественной вакцины "Рабикан". В распоряжении ветеринаров 10 машин, оснащенных необходимым оборудованием.

Специалисты также консультируют владельцев животных по вопросам ухода за питомцами и профилактике заболеваний.

В 2018 году в Москве организовано более двух тысяч временных прививочных пунктов. Вакцинацию в них прошли 55 тысяч домашних животных.

Всего за этот год против бешенства привили более 160 тысяч питомцев.