В метро вложат полтриллиона рублей

На развитие Московского метрополитена до 2021 года будет выделен 581 миллиард рублей из городского бюджета, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента финансов Елену Зяббарову

«За счет указанных ассигнований будет продолжено строительство новых участков и станций метрополитена, а также реализация уникального проекта по созданию Большой кольцевой линии. В итоге москвичи получат возможность пересадки на все радиальные линии метрополитена, поезда МЦК, пригородные электрички», — отметила чиновница.

По ее словам, в бюджете также предусмотрено выделение средств на обновление действующей инфраструктуры подземки.

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 октября заявил, что к 2023 году в шаговой доступности от станций метрополитена будут проживать свыше 90 процентов горожан.

В столице сейчас реализуется проект Большой кольцевой линии. Полностью замкнуть кольцо планируется до конца 2022 года. В текущем году был открыт северо-западный участок от «Делового центра» до «Петровского парка» (с пересадкой на «Динамо»).