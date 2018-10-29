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Собянин снял с должностей трех глав районных управ
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С. Собянин снял с должностей трех глав районных управ Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжения, которыми освободил от исполнения обязанностей трех глав районных управ. Документы опубликованы на официальном сайте мэра города.
Первым распоряжением он освободил Николай Баранов от исполнения обязанностей главы управы района Свиблово. Он занимал эту должность с сентября 2015 г.
Венера Юмаева вторым распоряжением уволена с поста и.о. главы управы района Измайлово. Она была назначена на эту должность в ноябре 2016 г.
Элеонора Топырик, согласно третьему документу, освобождена от должности главы управы Бутырского района. Э. Топырик занимала эту должность с июля 2018 г.
Все главы управ были уволены по собственной инициативе.
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