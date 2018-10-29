Мемориальную доску Задорнову откроют в МАИ

Мемориальную доску М. Задорнову откроют в МАИ 2 ноября

«Огромный период своей жизни М. Задорнов был связан с Московским авиационным институтом: здесь он учился, работал на кафедре, руководил самодеятельностью, создал агиттеатр «Россия». Студенчество было для М. Задорнова источником вдохновения и энергии на всю жизнь. Став знаменитым и популярным, он всегда продолжал принимать активное участие в жизни альма-матер. 2 ноября в Московском авиационном институте пройдут праздничные мероприятия, посвященные юбилею знаменитого маевца. В 15:00 на здании института №2 «Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки», ранее факультет «Двигатели летательных аппаратов», выпускником которого являлся Михаил Николаевич, будет открыта мемориальная доска», — говорится в сообщении.

Также, в 17:00 откроет свои двери Дворец культуры и техники МАИ. Гостей ждет расширенная экспозиция фоторабот и артефактов, связанных с жизнью и творчеством М. Задорнова.