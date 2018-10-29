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Мемориальную доску Задорнову откроют в МАИ
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Мемориальную доску М. Задорнову откроют в МАИ 2 ноября 

Агентство «Москва» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мемориальная доска писателю Михаилу Задорнову откроется 2 ноября 2018 г. в Московском авиационном институте (МАИ), сообщает пресс-служба вуза.
«Огромный период своей жизни М. Задорнов был связан с Московским авиационным институтом: здесь он учился, работал на кафедре, руководил самодеятельностью, создал агиттеатр «Россия». Студенчество было для М. Задорнова источником вдохновения и энергии на всю жизнь. Став знаменитым и популярным, он всегда продолжал принимать активное участие в жизни альма-матер. 2 ноября в Московском авиационном институте пройдут праздничные мероприятия, посвященные юбилею знаменитого маевца. В 15:00 на здании института №2 «Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки», ранее факультет «Двигатели летательных аппаратов», выпускником которого являлся Михаил Николаевич, будет открыта мемориальная доска», — говорится в сообщении.
Также, в 17:00 откроет свои двери Дворец культуры и техники МАИ. Гостей ждет расширенная экспозиция фоторабот и артефактов, связанных с жизнью и творчеством М. Задорнова.
«В 18:00 на главной сцене ДКиТ МАИ начнется авторский спектакль-рассказ, в который войдут сцены из студенческих программ разных лет, миниатюры и песни, уникальные видео— и фотоматериалы. Незадолго до кончины Михаил Задорнов почти подготовил к печати книгу о маевском периоде своей жизни. Книга доработана, издана и будет подарена каждому зрителю и участнику «Задорного вечера» в память о замечательном, щедром, веселом, талантливейшем человеке», — добавили в пресс-службе МАИ.
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