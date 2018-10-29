Годовщину Октябрьской революции отметят в Москве

Шествие и митинг в день 101-й годовщины Октябрьской революции пройдут 7 ноября на двух площадках города. Обе акции согласованы столичной мэрией

Согласно одной из заявок, шествие планируется по Большой Дмитровке с 15:00 с проведением митинга у памятника Карлу Марксу с 16:00 до 18:00. Количество участников — до 5000 человек.

Второе шествие пройдёт с 19:00 до 20:00 по улице Заморенова с последующим митингом с 20:00 до 21:30 у памятника Героев Революции. Количество участников — до 1000 человек.