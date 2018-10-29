Годовщину Октябрьской революции отметят в Москве 

Шествие и митинг в день 101-й годовщины Октябрьской революции пройдут 7 ноября на двух площадках города. Обе акции согласованы столичной мэрией.
Согласно одной из заявок, шествие планируется по Большой Дмитровке с 15:00 с проведением митинга у памятника Карлу Марксу с 16:00 до 18:00. Количество участников — до 5000 человек.
Второе шествие пройдёт с 19:00 до 20:00 по улице Заморенова с последующим митингом с 20:00 до 21:30 у памятника Героев Революции. Количество участников — до 1000 человек.
Год назад коммунисты масштабно отметили в столице вековой юбилей Октябрьской революции. Активисты со знамёнами, плакатами и транспарантами прошли в праздничном шествии. Участие в акции приняли делегаты более чем сотни партий из 80 стран, писал News.ru.