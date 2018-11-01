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Пешеходный бульвар сделают на территории ЗИЛа
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Пешеходный бульвар сделают на территории ЗИЛа 

Вечерняя Москва + ещё 34 26 минут назад
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
В Москве планируется сделать пешеходный бульвар, который будет сопоставим по протяженности с Арбатом. Благоустройство ожидается на территории бывшего завода ЗИЛ.
— На новом бульваре, который будет носить имя Братьев Весниных, появятся высокотехнологичные скамейки с Wi-Fi и оригинальные арт-объекты, — приводит Интерфакс заявление заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Он добавил, что новая пешеходная зона станет местом отдыха, доступным москвичам.
Вдоль бульвара планируют высадить более сотни деревьев-крупномеров, в числе которых липы, тополя и клены.
Кстати, площадь бульвара составит почти 14 тысяч квадратных метров.
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