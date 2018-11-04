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Парковки в Москве будут бесплатными 4 и 5 ноября
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Парковки в Москве будут бесплатными 4 и 5 ноября 

ТАСС + ещё 62 1 час назад
Парковки в Москве во время празднования Дня народного единства 4 и 5 ноября станут бесплатными. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
"4 ноября в России отмечается День народного единства. В связи с этим, как и в любой другой официальный праздничный день, парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Так как в этом году праздник выпадает на воскресенье, то понедельник, 5 ноября, также будет считаться праздничным днем", — сказал собеседник агентства.
Водителей автомобилей призывают быть внимательными на дорогах, не нарушать ПДД и правила парковки, не оставлять машины в неположенных местах, чтобы избежать аварийных ситуаций. Плоскостные парковки, оборудованные шлагбаумами, в праздничные дни работают в соответствии с действующими тарифами.
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