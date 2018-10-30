В Москве проходит акция «Колокол памяти»

В Москве проходит акция памяти жертв политических репрессий «Колокол памяти»

Новая общественная акция памяти жертв политических репрессий "Колокол памяти" проходит во вторник в центре Москвы у монумента "Стена скорби", на пересечении Садового кольца и проспекта Сахарова. Она организована общественной организацией Фонд памяти и Музеем истории ГУЛАГа. На площади установлен символический колокол в виде рельса, где каждый желающий может в него ударить в память о погибших в годы сталинского террора.

"Это рельса, привезенная с Соловков — это Соловецкий лагерь, который появился первым, и после этого начала развиваться система Главного управления лагерей. Удары будут наноситься специальным металлическим валом, который привезен с Колымы. В соловецкий колокол, в соловецкую рельсу мы будем ударять валом колымским, и вот это звучание от Соловков до Колымы будет символичным, будет распространяться по всей стране", — сказал журналистам директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Принимающий участие в акции председатель Совета при президенте РФ Михаил Федотов сообщил, что проходит она в нескольких регионах страны, и первыми в "Колокол памяти" ударили жители Магадана

"Она началась в Магадане, на Колыме. Там возле памятника Эрнста Неизвестного "Маска скорби" впервые прошла эта акция", — сказал он.

По словам Федотова, сама идея бить в колокол в отмечаемый 30 октября День памяти жертв политических репрессий возникла в Санкт-Петербурге.

"Акция "Колокол памяти" проводится впервые [в Москве и нескольких других регионах], хотя зародилась она немножко раньше, зародилась она не в Москве, а в Санкт-Петербурге, на Левашовском мемориальном кладбище, где есть колокол и каждый год 30 октября приходят люди, чтобы почтить память своих близких. Там лежит 40 тыс. ленинградцев. Вдумайтесь в эти цифры: 40 тыс. ни в чем не повинных людей на клочке земли покоятся", — рассказал глава СПЧ.

К московскому колоколу вспомнить погибших в ГУЛАГе пришли также сенатор Владимир Лукин , представители аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, руководители историко-просветительского международного общества "Мемориал"

Акция в Москве продлится до 22:00 мск.

День памяти жертв политических репрессий

Дата 30 октября была официально объявлена Днем памяти жертв политических репрессий решением Верховного совета РСФСР 18 октября 1991 года. Она напоминает о событиях 30 октября 1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в Советском Союзе и провозгласили День политзаключенного в СССР.

У историков и правозащитников до сих пор нет единого мнения о том, сколько же человек было репрессировано в годы советской власти на разных основаниях и сколько из них никогда не вернулось домой. По некоторым данным, число репрессированных по политическим мотивам может достигать или превышать 10 млн человек.

Год назад, 30 октября в центре Москвы был открыт монумент "Стена скорби". Ежегодно в память о репрессированных по всей России проводятся траурные мероприятия. Так, по традиции 29 октября у Соловецкого камня в центре Москвы проходит акция "Возвращение имен". Ее участники зачитывают имена расстрелянных в годы сталинского террора и зажигают лампады как символ скорби и памяти.

В Москве увековечили память 6609 жертв репрессий

В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий на бывшем спецобъекте НКВД "Коммунарка" — в одном из пяти известных мест массовых захоронений расстрелянных в годы репрессий в Москве — траурная акция прошла 27 октября, она была приурочена к открытию "Стены памяти". В период со 2 сентября 1937 года по 24 ноября 1941 года на территории "Коммунарки" были захоронены более 6,6 тыс. человек, их имена, выявленные по расстрельным актам в Центральном архиве ФСБ , выбиты на новом памятнике.

Большинство захороненных здесь — советские руководители разных рангов: наркомы CCCP и союзных республик, военачальники, командующие флотами, руководители разведки, дипломаты, секретари обкомов и начальники управлений НКВД, директора крупнейших заводов и трестов, главные редакторы газет и руководители научных институтов.