В столице создадут плавучие поселки и отели

Плавучие поселки и отели планируют создать в Москве

Российско-датская компания Houseboat планирует применить зарубежный опыт строительства плавучих домов и создать первый проект водных поселков в России . Плавучие поселки и отели планируют создать в акватории трех водохранилищ Канала им. Москвы — Пестовского, Клязьминского и Химкинского, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Канал имени Москвы".

"Мы заинтересованы в развитии речной инфраструктуры. Этот европейский формат домов на воде может создать в Московском бассейне новую туристическую инфраструктуру с плавучими отелями и рекреационными комплексами" — сообщили в пресс-службе.

Хаусботы планируют полностью собирать в России, а 70% комплектующих будут отечественного производства.

Площадь одного такого судна составит от 100 до 160 квадратных метров. В одном поселке предполагается расположить от 15 до 30 плавучих домов.

Ранее сообщалось, что через канал имени Москвы в Хорошево-Мневниках на северо-западе города построят мост в 2019 году. Мост войдет в состав Северо-Западной хорды. Мост в районе шлюзов решили построить для улучшения дорожного движения.