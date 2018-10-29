Ещё
В столице создадут плавучие поселки и отели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Плавучие поселки и отели планируют создать в Москве 

Москва24 + ещё 17 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российско-датская компания Houseboat планирует применить зарубежный опыт строительства плавучих домов и создать первый проект водных поселков в России. Плавучие поселки и отели планируют создать в акватории трех водохранилищ Канала им. Москвы — Пестовского, Клязьминского и Химкинского, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Канал имени Москвы".
"Мы заинтересованы в развитии речной инфраструктуры. Этот европейский формат домов на воде может создать в Московском бассейне новую туристическую инфраструктуру с плавучими отелями и рекреационными комплексами" — сообщили в пресс-службе.
Хаусботы планируют полностью собирать в России, а 70% комплектующих будут отечественного производства.
Площадь одного такого судна составит от 100 до 160 квадратных метров. В одном поселке предполагается расположить от 15 до 30 плавучих домов.
Ранее сообщалось, что через канал имени Москвы в Хорошево-Мневниках на северо-западе города построят мост в 2019 году. Мост войдет в состав Северо-Западной хорды. Мост в районе шлюзов решили построить для улучшения дорожного движения.
Москва24: последние новости
В "Ленкоме" началось прощание с Николаем Караченцовым Зимний сезон на ВДНХ откроется 30 ноября Пригородные электрички ЦППК перешли на зимний график
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прощание с Караченцовым23
Пока вы спали: Путин в Стамбуле насторожил США184
Прощание с Караченцовым вызвало переполох52
Первые кадры крушения Boeing 7378
В посольстве уточнили данные о россиянах на борту Boeing 73712
Видео
05:21
Пока вы спали: Путин в Стамбуле насторожил США
Общество
03:59
Крушение Boeing: экипаж хотел вернуться в аэропорт
Катастрофы Другое
00:45
В Москве горит территория бывшего завода ЗИЛ
Происшествия
00:26
Прощание с Караченцовым вызвало переполох
Шоу-бизнес
01:30
У упавшего в Индонезии самолета взорвался топливный бак
Происшествия
01:41
Найдено место крушения Boeing
Происшествия В мире
03:59
В посольстве уточнили данные о россиянах на борту Boeing 737
Происшествия Катастрофы
07:26
Лавров высказался о выходе США из ракетного договора
Политика
04:24
Меркель по-русски спросила у Путина про пальто
В мире Статьи
01:02
В Киеве призвали взрывать российские военные склады
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение