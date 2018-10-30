Число зарегистрированных адресов увеличилось в 25 раз

Число адресов в реестре недвижимости Москвы выросло за три года в 25 раз

Количество адресов в адресном реестре Москвы выросло в 25 раз — до 3,5 млн с 2016 года, когда услуга по внесению в него объектов недвижимости стала бесплатной. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента городского имущества.

Объекты недвижимости вносятся властями Москвы в адресный реестр по инициативе их собственников. Такой справочник необходим для упорядочивания информации о столичной недвижимости и избежания ошибок и разночтений, в частности, при доставке корреспонденции. Ранее услуга по внесению объектов стоила 10 тыс. рублей и более, с 2016 года она оказывается на безвозмездной основе.

"За последние три года в Москве существенно расширилось число официально адресованных объектов недвижимости. С момента как услуга по присвоению, изменению или аннулированию адреса стала государственной, объем информации о московских зданиях, помещениях и земельных участках, имеющихся в распоряжении города, увеличился более чем в 25 раз", — цитирует пресс-служба руководителя департамента Максима Гамана.

В сообщении отмечается, что если в 2015 году в реестре было зарегистрировано 132 тыс. адресов, то в настоящее время в нем содержится информация о 3,5 млн адресов.

Кроме того, по данным пресс-службы, существенный рост связан и с изменением требований к объекту адресации.

"Если три года назад адресовывались только объекты капитального строительства, то сейчас в реестр заносятся сведения и о квартирах, помещениях и земельных участках столицы. Актуальная однозначная информация об адресах позволяет городским властям принимать управленческие решения, использовать эти данные при планировании различных городских программ. Конкретному человеку или организации это гарантирует защиту от всевозможных юридических ошибок, связанных с использованием неправильных или устаревших адресов", — поясняет пресс-служба.

В сообщении отмечается, что услуга пользуется популярностью, особенно это касается Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), поскольку система адресации Московской области, к которой эти округа относились до присоединения к Москве, отличалась от столичной, и сейчас планомерно приводится в соответствие. Услуга оказывается Департаментом городского имущества, ранее ее оказывала МосгорБТИ.