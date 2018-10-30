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Москва выделит 20 млрд на парковки
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Москва выделит почти 20 млрд рублей на парковочное пространство 

ТАСС + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы планируют направить из городского бюджета на 2019-2021 годы 19,7 млрд рублей на содержание и создание парковочного пространства. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента финансов Москвы Светлана Губанова.
"На создание и содержание единого парковочного пространства запланированы ассигнования 19,7 млрд рублей", — сказала Губанова на заседании комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике.
Она уточнила, что заложенные средства позволят обеспечить обустройство и эксплуатацию 36 перехватывающих парковок, эксплуатацию 104 и создание 20 плоскостных парковок ежегодно, а также осуществлять эвакуацию транспортных средств, припаркованных с нарушениями ПДД.
Как сообщалось ранее, доходы столицы в 2019 году вырастут на 10,6% по сравнению с 2018 годом — до 2,3 трлн рублей, в 2020 году достигнут 2,4 трлн рублей, а 2021 году — увеличатся до 2,6 трлн рублей. Расходы бюджета в 2019 году составят 2,6 трлн рублей, в 2020 году — 2,7 трлн рублей, в 2021 г. — 2,8 трлн рублей. По данным мэрии, дефицит бюджета города в 2019 году планируется на уровне 276 млрд рублей, в 2020 году — 239,7 млрд рублей, в 2021 году — 179,9 млрд рублей.
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