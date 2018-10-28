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Собянин поздравил автомобилистов
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Сергей Собянин поздравил автомобилистов 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 28 октября, поздравил с днем автомобилиста всех тех, кто предпочитает передвигаться на "железных конях".
Глава города также напомнил, что водители могут существенно сэкономить время, оформляя документы для вождения в центрах госуслуг.
Кстати, по сообщениям синоптиков, в Москве в ночь на понедельник может образоваться гололедица.
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