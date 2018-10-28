Сергей Собянин поздравил автомобилистов

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 28 октября, поздравил с днем автомобилиста всех тех, кто предпочитает передвигаться на "железных конях".

Поздравляю всех, кто за рулем, с Днем автомобилиста. Напомню, что вы можете серьезно сэкономить время, оформляя документы для вождения в центрах #госуслуг. https://t.co/q8ZltPzYQc— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 октября 2018 г.

Глава города также напомнил, что водители могут существенно сэкономить время, оформляя документы для вождения в центрах госуслуг.

Кстати, по сообщениям синоптиков, в Москве в ночь на понедельник может образоваться гололедица.