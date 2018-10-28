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«Московское долголетие» станет постоянной программой
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«Московское долголетие» станет постоянной программой 

Москва меняется 3 часа назад
Фото: Москва меняется
«Московское долголетие» станет постоянной программой. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Надо продолжать программу «Московское долголетие». Я объявил о том, что эксперимент заканчивается. Мы теперь видим, что это востребованная программа. 140 тыс. человек уже записалось Поэтому сказали, что это будет постоянно действующая московская программа», — сказал Сергей Собянин.
Проект помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения, творческое развитие. Спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы в каждом районе города — в программу вошли самые востребованные направления. Все занятия проводятся бесплатно.
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