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Маршруты автобусов №175 и 818 изменятся 28 октября
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Маршруты автобусов №175 и 818 изменятся 28 октября 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: Полина Наседкина / Москва меняется
В связи с проведением футбольного матча 28 октября будет изменено движение маршрутов автобусов №175 и 818. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«В связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена» 28 октября 2018 г. с 16:30 до окончания мероприятия автобусы №175 будут курсировать от станции метро «Сокол» до Песчаной площади», — говорится в сообщении.
Уточняется, что автобусы №818 в этот период будут следовать на двух участках: от станции метро «Динамо» до дворца спорта «Мегаспорт» (до ул. Гризодубовой) и от остановки «Силикатный завод» до Песчаной площади.
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