Маршруты автобусов №175 и 818 изменятся 28 октября

В связи с проведением футбольного матча 28 октября будет изменено движение маршрутов автобусов №175 и 818. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«В связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена» 28 октября 2018 г. с 16:30 до окончания мероприятия автобусы №175 будут курсировать от станции метро «Сокол» до Песчаной площади», — говорится в сообщении.

Уточняется, что автобусы №818 в этот период будут следовать на двух участках: от станции метро «Динамо» до дворца спорта «Мегаспорт» (до ул. Гризодубовой) и от остановки «Силикатный завод» до Песчаной площади.