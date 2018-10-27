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В Москве начали продавать елочные игрушки
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В Москве начали продавать елочные игрушки 

Москва24 2 часа назад
Фото: Александр Авилов/портал Москва 24
В магазинах Москвы начали продавать новогодние игрушки. Хит сезона — желтый земляной кабан, который считается покровителем 2019 года.
В продаже появились новогодние гирлянды, шары и игрушки в виде хрюшек. Кроме того, началась продажа искусственных елок. Настоящими будут торговать позже.
Цены на праздничные украшения начинаются от 170 рублей. Помимо сувениров, на прилавках красуются сладкие подарочные наборы для детей. Самый бюджетный стоит 120 рублей.
Традиционно в Москве пройдет фестиваль "Путешествие в Рождество", который погрузит москвичей в сказочную атмосферу праздника. В этот раз он стартует уже в шестой раз и продлится с 21 декабря 2018 года по 13 января 2019 года, сообщается на сайте фестиваля.
Стараниями всемирно известных светохудожников фасады домов и столичные улицы засияют праздничной иллюминацией, которая будет радовать горожан до самых последних дней фестиваля. Проспекты и парки города украсят сказочные декорации, нарядные ёлки и яркие инсталяции.
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