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Уникальную трассу для биатлона и лыж построили в Москве
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Уникальную трассу для биатлона и лыж построили в Москве 

Москва24 + ещё 5 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Уникальную трассу для биатлона, лыж и роликов построили в парке 850-летия Москвы на юго-востоке столицы. Трасса представляет собой замкнутый контур с подъемами и спусками, чтобы кататься было интереснее. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сделан крупный спортивный комплекс, он собой представляет трассу для биатлона длинной в пять километров. Она обустроена по всем нормативам и требованиям спортивной федерации. Надо сказать что это единственная в Москве такая трасса, которая будет работать круглогодично", сказал он, передает телеканал Москва 24.
По словам Бирюкова, трасса биатлона будет работать уже начиная с ноября месяца, так как на ней есть специальные установки, которые будут делать напыление снега. Кататься на лыжах по такой трассе можно будет вплоть до апреля.
В начале октября в парке 850-летия Москвы также закончили строительство двух памп-треков. Один из них предназначен для малышей и для взрослых разного уровня подготовки, а второй является самым большим в столице. Здесь могут тренироваться велосипедисты, роллеры, скейтбордисты и райдеры на самокатах. Кроме того, в парке появились новые спортивные площадки.
В 2018 году стартовал третий этап комплексного благоустройства и озеленения территории парка 850-летия Москвы. Работы направлены, прежде всего, на развитие спортивной составляющей парка. На двух предыдущих этапах специалисты привели в порядок футбольные поля и покрытие дорожек, а также устроили удобные спуски к реке и установили современные светодиодные фонари.
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