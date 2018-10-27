Археологи нашли следы старинного поселения в Москве

Где жили лихие люди в XVII–XVIII веках: археологи нашли следы поселения на Серебрянической набережной

Уцелевшие части двух деревянных срубов XVII–XVIII веков обнаружили во время строительных работ на Серебрянической набережной. Столетия назад в этой местности работали мельницы, пивоварни, фабрики и красильные мастерские, а также жили лихие люди — мошенники, разбойники, беглые крестьяне и каторжники, беспаспортные.

Столичные археологи нашли элементы построек 300–400-летней давности на берегу реки Яузы. Об этом на своей странице в социальной сети «В контакте» сообщил Сергей Собянин

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Специалисты проводили мониторинг строительных работ, когда обнаружили уцелевшие части двух деревянных срубов. В одном из них, построенном предположительно в XVIII веке, была фабрика или красильня. А второй, который, по мнению экспертов, возвели на сто лет раньше, использовали в качестве жилья. От обеих построек сохранились фрагменты подклетов с полами. Кроме того, археологи нашли в прибрежном грунте десятки предметов быта, украшений и монет, датируемых XV — началом XX века.

«По фрагментам подклета (подвала) здания красильни или фабрики можно сказать, что сооружение было довольно внушительных размеров — 16 на шесть метров. Оно было собрано из толстых бревен диаметром 25 сантиметров, а изнутри укреплено сваями. Полы подклета бревенчатые и обмазаны глиной. О том, что здание не было жилым, говорит отсутствие следов печей и других средств обогрева. Габариты сруба жилого дома были скромнее — пять на восемь метров. От дома частично уцелел дощатый пол, а также фрагменты муравленых, (покрытых прозрачной зеленой глазурью) печных изразцов XVII века со сценами охоты», — рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Примечательно, что в грунте, которым был засыпан сруб XVII века, нашли два скелета лошадей — в те времена люди и домашний скот часто жили по одной крышей, стойло было отделено перегородкой.

Берега устья Яузы раньше были застроены мельницами, красильнями, банями, пивоварнями, фабриками и мануфактурами. Эта местность была плотно заселена, в XVIII веке здесь жили беглые крестьяне и каторжники, преступники — так называемые лихие люди. Среди артефактов, найденных на Серебрянической набережной, — нательные кресты, перстни, кольца, серьги, пряжки из медных сплавов, литейные формочки.

Помимо этого, археологи нашли пломбы красильных фабрик и российские монеты XV — начала XX веков, шведскую монету 1601 года и счетный жетон. Счетные жетоны изготавливались в Нюрнберге купцами для взаиморасчетов, в России они использовались в качестве украшений.

Специалисты считают, что предметы, относящиеся к различным историческим периодам, оказались в прибрежной зоне в таком большом количестве не случайно. Дело в том, что часть современной Серебрянической набережной занимала свалка. Все нечистоты стекали в воду, и люди, жившие у реки, стали болеть лихорадкой. В 1797 году вышел императорский указ, согласно которому мельницы, бани и красильни разобрали, фабрики и мануфактуры перевели в другие места, низины и свалку засыпали землей, которую брали в других частях города. Грунт в разное время привозили сюда и для того, чтобы укрепить берега Яузы. После расчистки местности прибрежные участки были отданы жителям города в вечное пользование, но с обязательным условием — разбить там сады.

Алексей Емельянов пояснил, что остатки срубов будут законсервированы, а исторические артефакты разных периодов отреставрируют и передадут в столичные музеи.

Серебряническая набережная находится в Таганском районе на правом берегу реки Яузы между Яузской улицей и Земляным Валом. Свое имя она получила по названию казенной слободы XVII века Старые Серебряники, располагавшейся неподалеку. В этом месте жили мастера денежного серебряного двора.

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